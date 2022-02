CGD investiga particiação de policial em morte de soldado da PM no Quintino Cunha

Investigação da morte do soldado Cadorne apresentou uma reviravolta e, agora, a CGD entra no caso para investigar suposta participação de um PM no latrocínio

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou que a Delegacia de Assuntos Internos (Dai) estará à frente do inquérito policial da morte do soldado Antônio Cadorne Rodrigues, pois investiga o suposto envolvimento de um policial militar no crime de latrocínio (roubo seguido de morte). Cardone foi morto na madrugada da segunda-feira, 31, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza.



Nesta terça-feira, 1º, Francisco Anderson Silva Santos Ferreira, o "Iceberg", que estava preso suspeito do crime, foi solto em audiência de custódia após a Justiça constatar que a investigação policial indicava uma "pessoa de aparência magra" como envolvida no latrocínio que vitimou o militar na rua Aine Vieira Coares. A companheira do soldado Cadorne também foi baleada na ação.

A informação que os policiais militares receberam, inicialmente, era de que "Iceberg", que seria obeso e usaria bolsa de colostomia, seria o comparsa do adolescente que participou da ação e trocou tiros com o soldado Cardone. No entanto, as investigações policiais mostraram que o homem que aparecia como comparsa era magro e teria outa identidade.

O responsável pelas informações repassadas aos policiais foi o adolescente baleado, que participou do latrocínio. Antes de morrer, ele informou o nome de Anderson como envolvido.

A companheira do policial militar, que foi baleada na região das costas, acima do quadril, foi socorrida ao Instituto Doutor José Frota (IJF) e não conseguiu prestar qualquer informação, pois estava sob efeito de medicamentos.

A investigação do DHPP apontou que não é "Iceberg" que aparece na ocorrência. O juízo soltou ele em audiência de custódia e ainda oficiou à Controladoria Geral de Disciplina, pois "Iceberg" denunciou supostas agressões que teria sofrido. Além disso, o órgão também entra na investigação devido à suspeita de envolvimento de um militar no latrocínio que vitimou Cadorne.

Em nota, a CGD confirmou que a Delegacia de Assuntos Internos (DAI), a partir de agora, estará à frente do inquérito policial que investiga o suposto envolvimento de um policial militar na morte do PM Antônio Cardone Rodrigues.

Além disso, a CGD instaurou processo disciplinar para apuração na seara administrativa, estando este, atualmente, em trâmite processual.

