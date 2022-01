PMs que prenderam integrantes do CV serão investigados por ferimento no pé de detido

Os policiais militares da Força Tática de Caucaia, do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que prenderam sete pessoas apontadas como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) na última quarta-feira, 19, em um carro com uma espingarda calibre 12, três pistolas e um revólver, serão investigados após o laudo pericial de um dos detidos ter apresentado uma lesão em um dedo do pé. As informações são da decisão judicial do dia 21 de janeiro.



Os presos, que possuem antecedentes criminais por homicídios, tráfico de drogas e crimes do sistema nacional de armas, tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventiva. A 4ª Vara da Comarca Criminal determinou que oficie-se à Controladoria Geral de Disciplina (CGD) para averiguar a conduta dos policiais responsáveis pela prisão do preso que apresentou a lesão no dedo relatada nos autos.

O auto de prisão foi dos presos Lúcio Silva de Oliveira, conhecido como Lucinho, Josaias do Monte Nascimento, conhecido como Josa, Tiago Martins Silva de Sousa, o Nem, Bruno Sousa Lima, o Coringa, Francisco Océlio dos Santos da Costa, o Babilônia, Francisca Nicole Gomes da Silva, Ligeirinha, e Bruno Duarte Lira. Foram autuados por porte ilegal de arma e organização criminosa.

O delegado de Polícia responsável pela prisão afirmou que as investigações mostram que os presos são integrantes do Comando Vermelho (CV), localidade de Capoeiras, no bairro Padre Júlio Maria, Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

A Defensoria Pública apresentou requerimento para que fosse homologado o flagrante e que a prisão não fosse convertida em preventiva. Além disso, pediu que o caso fosse oficiado à Controladoria Geral de Disciplina em razão das lesões apontadas nos laudos.

Francisco Océlio apresentou lesões de projétil de arma de fogo. Ele informou, no depoimento, que sofreu um atentado do grupo criminoso rival e foi atingido a bala na virilha, sem qualquer ligação com a abordagem policial, a qual se deu dentro da delegacia.

Já Lúcio Silva, que apresentava ferida contusa aberta no dedo mínimo do pé, que segundo o laudo pericial, não resultou em incapacidade para ocupações habituais, perigo de vida ou debilidade permanente. No entanto, o Juízo entendeu prudente o requerimento para se pesquisar a origem da lesão e o contexto que se deu.

Ainda afirma que o Juízo não possui competência para processar e julgar os fatos dos autos e determinou a remessa à Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza.

As prisões

O Boletim da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que em menos de 24 horas, as ações de Forças das Seguranças do Ceará, resultaram na captura de 12 pessoas e nas apreensões de oito armas de fogo em Caucaia.

Um trabalho integrado entre as Polícias Civil e Militar do Ceará (PMCE) culminou, em menos de 24 horas, nas capturas de 12 pessoas, todos elas integrantes de coletivos criminosos, com atuação direta no município de Caucaia – Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) do Estado. Os envolvidos, dois adolescentes e dez adultos, foram localizados em três ações distintas, alguns deles em posse de armas de fogo e munições. Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Metropolitana da Caucaia, onde foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e por integrar organização criminosa. Um dos envolvidos trocou tiros com os policiais e morreu.

