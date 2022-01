Jogador de futebol é liberado após ser flagrado em encontro com criança de 12 anos

Um jogador de futebol de 37 anos teria sido flagrado por policiais militares "abraçando e alisando" uma menina de 12 anos na praça Barra do Mar, na Barra do Ceará, em Fortaleza, na última terça-feira, 25. Após investigação, constatou-se que em mensagens de redes sociais, o suspeito pedia fotos íntimas da criança e pedia para marcar encontros com ela. As informações são do relatório da ocorrência obtido pelo O POVO.

A situação aconteceu quando os policiais receberam a informação, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), sobre um "casal suspeito". No entanto, ao chegarem ao local, verificaram que a "mulher" era uma criança de 12 anos.

De acordo com o relatório, a menina ficou nervosa e relatou que o homem era seu treinador de futebol; o jogador teria dito que era tio da criança e ainda teria se contradito várias vezes.

Os dois foram levados até a casa dos pais da menina. A mãe da menina não sabia do encontro com o jogador e resolveu verificar o celular da filha. Nas mensagens, foram encontradas conversas com o homem e fotos íntimas.

A vítima relatou que ele pedia fotografias e pedia para ter encontros com ela.

O homem, a vítima e os pais da criança foram à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Foi feito um Boletim de Ocorrência (B.O.), e, ao avaliar a situação, a delegada liberou o jogador. Os dois celulares foram apreendidos.

Desta forma, a autoridade policial baixa uma portaria para o início do procedimento, e o possível crime sexual será apurado.

Denúncia



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o para o telefone (85) 3101 2044, da Dececa. As informações podem ser direcionadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

