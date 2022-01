Lagoa da Viúva, em Fortaleza, está com 95% dos serviços concluídos; veja fotos

O projeto de requalificação do parque urbano da Lagoa da Viúva, no bairro Siqueira, já está com 95% dos seus serviços concluídos. A área de 40 mil m² passa atualmente pelo processo de finalização, com trabalhos nos acabamentos finais e uma nova iluminação. A obra teve investimento de R$ 13 milhões pela Prefeitura de Fortaleza e deve ser totalmente entregue ainda no primeiro trimestre de 2022.

Dentre as intervenções realizadas na área, estão um novo paisagismo, novos calçadões e quiosques de venda, mobiliários urbanos e um mirante para contemplação e realização de pesca. Playground e dois campos de futebol também estão entre as novas instalações, além de academias ao ar livre, pequenas praças e nova pavimentação em 11 ruas localizadas no entorno da lagoa.

Sobre o assunto Trenzinhos da alegria retomam atividades em Fortaleza após três anos

Fortaleza teve redução de 16,3% nos roubos de veículos em 2021

Menos da metade das crianças agendadas tomou a vacina contra Covid-19 em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essa e outros oito parques urbanos já foram revitalizados sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). Novas instalações estão localizadas em bairros como o Centro, com o Parque Urbano Cidade da Criança, e em Parangaba, com o Parque Urbano Lagoa da Parangaba. Outros seis parques seguem com obras de revitalização em Fortaleza:

Parque Urbano Riacho Maceió

Parque Urbano Lagoa da Viúva

Parque Zoobotânico do Passaré

Parque Urbano Rachel de Queiroz

Parque Urbano da Lagoa Papicu

Parque Urbano da Lagoa Maraponga

Tags