Menos da metade das crianças agendadas tomou a vacina contra Covid-19 em Fortaleza

Segundo a Prefeitura, apenas 47% do público infantil com agendamento confirmado procurou os postos de saúde da Capital entre 15 e 20 de janeiro

Menos da metade das crianças entre cinco e 11 anos agendadas para a vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza compareceu aos postos de saúde para receber o imunizante. Segundo dados fornecidos pela Prefeitura, do início da vacinação, no dia 15, até a última quinta-feira, 20, havia 11.080 agendamentos para esta faixa etária. No mesmo intervalo, o número de doses aplicadas foi de apenas 5.243, correspondente a 47% do público esperado.



Para reverter a baixa adesão, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promove neste fim de semana a primeira repescagem da vacinação infantil. As doses serão aplicadas exclusivamente para o grupo de 10 a 11 anos que faltou à primeira convocação. No sábado, 23, a vacina estará disponível no Centro de Eventos do Ceará, das 9 às 17 horas, e em mais quatro postos de Saúde da Capital, das 9 às 16 horas. Já no domingo, 23, a oferta será restrita apenas ao Centro de Eventos, mantido o horário de atendimento do primeiro dia.



Além da repescagem, haverá aplicação de doses mediante agendamento nos 116 postos de vacinação da Capital. De sexta-feira, 21, até o próximo domingo, 23, a Prefeitura espera vacinar cerca de 15 mil crianças agendadas, entre elas 2.863 com comorbidades e/ou deficiências permanentes que tiveram seus dados confirmados na plataforma Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Ceará.



No caso específico deste grupo, além do documento de identificação, será necessário apresentar atestado, relatório ou prescrição médica indicando o motivo para a priorização da vacina. Outra exigência é a cópia do documento comprobatório da comorbidade ou deficiência permanente, que deve ser entregue aos vacinadores antes da aplicação.

Os pacientes assistidos na Rede de Atenção Primária (postos de saúde) e Psicossocial (CAPS) do Município poderão apresentar comprovante impresso do Registro Eletrônico de Atendimento, contendo a estratificação de risco e o detalhamento da comorbidade ou deficiência da criança atendida.



Distribuição

Segundo a SMS, até agora a Capital recebeu um total de 28.960 doses da vacina pediátrica contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Pfizer. A expectativa é que mais doses cheguem ao Município na próxima semana, já que o Ministério da Saúde anunciou que o segundo lote, com cerca de 1,8 milhão de vacinas, deve desembarcar no Brasil na segunda-feira, 24.



Também há a expectativa de que nos próximos dias a pasta federal envie aos Estados as primeiras remessas de CoronaVac exclusivas para o público de seis e 17 anos. O uso do imunizante produzido pelo Instituto Butantan nesta faixa etária foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na última quinta-feira, 21, e ratificado pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 21, que oficializou a inclusão do antígeno no Plano Nacional de Imunização (PNI).



As vacinas da CoronaVac destinadas ao público infantil serão as mesmas aplicadas no público com mais de 18 anos. O intervalo de aplicação entre as duas doses também não foi alterado, permanecendo 28 dias. As informações constam em nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde.



Serviço: locais de atendimento da repescagem infantil

Sábado (22/01)

Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)



Posto de Saúde Casemiro Filho (Av. Francisco Sá, 6449 – Barra do Ceará)



Posto de Saúde José Paracampos (Rua Alfredo Mamede, 250 – Mondubim)



Posto de Saúde Regina Maria da Silva Severino (Rua Itatiaia, 889 – Canindezinho)



Posto de Saúde Edmar Fujita (Av. Alberto Craveiro,1480 – Boa Vista)

Domingo (23/01)

Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

