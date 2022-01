Fortaleza teve redução de 16,3% nos roubos de veículos em 2021

Em todo o Ceará, em comparação a 2020, a redução foi de 9,3%, com 7.805 registros em 2021

Fortaleza registrou uma queda de 16,3% nos casos de roubos de veículos, entre janeiro e dezembro de 2021. De acordo com a Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), no ano passado, foram registradas 4.158 ocorrências. Já em 2020, foram contabilizados 4.969 casos. A inteligência artificial de videomonitoramento utilizada no Estado, o Sistema Agilis, contribuiu para a redução de roubos.

A redução se deu a partir dos trabalhos ostensivos da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e investigativos da PC-CE. É o que indica o delegado Pedro Viana, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC): “Atuamos contra a modalidade criminosa, por meio de várias frentes preventivas como a realização de fiscalizações em sucatas, desmanches e oficinas, uma vez que alguns desses locais alimentam o mercado clandestino de comércio de peças usadas”, explica.

Em todo o Ceará, a redução foi de 9,3%, com 7.805 registros durante 2021. No ano anterior, foram 8.609 casos. Uma das ferramentas que contribui para a redução de roubos é o Sistema Agilis. A inteligência artificial, lançada em maio de 2021, detecta e exibe em sua interface pontos de capturas de veículos em mapa, com informações detalhadas e que auxiliam nos trabalhos das equipes policiais.

Segundo Pedro Viana, a investigação de organizações criminosas também contribuiu para a redução das ocorrências no Ceará. “Também atuamos de forma repressiva, monitorando as associações criminosas especializadas em roubos de veículos, realizando operações qualificadas para cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão em desfavor das referidas associações criminosas, instauração de inquéritos policiais e responsabilização dos autores dos crimes de roubo”, detalha o delegado.



