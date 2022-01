Trenzinhos da alegria retomam atividades em Fortaleza após três anos

O ano de 2022 marca o retorno dos “trenzinhos da alegria” em Fortaleza. Com atividades paralisadas desde janeiro de 2019, a categoria teve de se adequar a regulamentação para o funcionamento na Capital. Atualmente, dois equipamentos foram autorizados a retornar: o Trenzinho Lizana, que tem o formato de ônibus, com dois andares, que circula desde 3 de janeiro, e o Trem da Fantasia, que tem o formato tradicional, em atividade desde o dia 6 deste mês. Os trenzinhos estão operando na avenida Beira Mar, com atividades na semana e nos finais de semana.

De acordo com uma das proprietárias do Trem da Fantasia, Karine Bandeira, 50, nos primeiros dias de retorno, as pessoas "realmente estavam sentindo falta das atividades" dos trenzinhos. “Nos primeiros dias, os clientes estavam felizes com o nosso retorno falando: 'Poxa, que bom! o trenzinho voltou'. Nós fomos recebidos com muita alegria e fomos muito bem acolhidos pelos clientes e pelos turistas. Na verdade, a gente percebeu que as pessoas nunca esqueceram do trenzinho”, comenta.

O proprietário do Trenzinho Lizana, Eudes Viana de Matos Júnior, 41, destaca que o retorno chegou a ser emocionante. “A alegria da criança no dia em que retornamos foi muita. O relato dos pais também dizendo que não viam a hora de a gente voltar deixa a gente muito satisfeito porque prestamos um serviço bonito. Ver o sorriso das crianças é muito bom. Hoje, a gente trabalha com isso porque gostamos de trabalhar com o público infantil, e é muito satisfatório fazer a alegria deles”, destaca.

Regulamentação

Em 2019, os trenzinhos da alegria tiveram de passar por regulamentação depois que o Ministério Público do Ceará (MPCE) moveu Ação Cautelar Preparatória apontando falta de adequação e fiscalização da atividade pelo Poder Público municipal. A partir disso, o vereador Márcio Martins (Pros) propôs e elaborou a lei de regulamentação dos equipamentos, sendo Fortaleza a primeira capital do Brasil com legislação para essa atividade, segundo ele.

Em outubro do ano passado, o então prefeito Roberto Cláudio (PDT) sancionou a legislação que determina as regras de funcionamento do serviço de Transporte Recreativo de Passageiros (TRP) na Cidade. Conforme a Lei 11.059, aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores, os veículos devem atender às normas específicas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e às resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CNT). Outra exigência é que os "trens" sejam submetidos a uma vistoria técnica anual na Empresa de Transportes Urbanos de Fortaleza (Etufor).

A vistoria do órgão municipal, segundo o vereador Márcio Martins e proprietários dos veículos, só veio ocorrer no final do ano passado, autorizando dois equipamentos a retornarem com as atividades. Os proprietários destacam que as duas ondas da pandemia da Covid-19 em 2020 e 2021 retardaram o retorno das atividades.

Conforme Karine Bandeira, o processo foi longo. “A gente precisou passar por umas adequações para garantir mais segurança aos transporte porque transportamos crianças, idosos e, enfim, são vidas. O carro que era seguro ficou mais ainda e eu acho que isso é extremamente importante. Nós trabalhamos no local que é o cartão postal de Fortaleza e as empresas precisam passar por uma fiscalização e acompanhamento”, disse.

Eudes Júnior comentou que o processo para a regulamentação do Trenzinho Lizana ocorreu de outubro a dezembro de 2021. Karine destacou que conseguiu o selo da Etufor para o funcionamento no dia 13 de dezembro. Todos os veículos regulamentados recebem o selo do órgão municipal para exercer as atividades.

Conforme o vereador Márcio Martins, para iniciar a regulamentação, primeiro, tem que ter o interesse em legalizar junto à Etufor. “Você faz uma solicitação e eles te dão um checklist de documentos, relacionados ao veículo, à empresa e ao responsável. Entre as exigências, precisa de um curso especializado para os motoristas para o transporte de crianças, tem a vistoria do veículo, a capacidade, entre outros. Depois, tanto a empresa, como o condutor e o veículo, são submetidos a todas essas análises e é emitido um selo da Etufor”, explica.

O POVO procurou a Etufor para saber quando as regulamentações dos veículos foram iniciadas e se há mais empresas e veículos autorizados com o selo do órgão a retornar com as atividades em Fortaleza e aguarda resposta.

Confira a programação dos trenzinhos

Trenzinho Lizana - Beira Mar

Quando: todos os dias em frente ao Hotel Oásis ao lado do Mc Donald´s

Endereço: Avenida Beira Mar, 2500 - Meireles

Horários: 18h30min/19h30min/20h30min/21h30min

Trem da Fantasia - Beira Mar

Quando: Sexta, sábados, domingos e feriados

Endereço: Av. da Abolição, 2727 - Meireles

Horários: 17 até às 21h30min



