Uma criança perdida e cinco vítimas de afogamento são resgatados durante fim de semana na Capital

Cinco pessoas vítimas de afogamentos foram salvas e uma criança perdida foi encontrada durante o fim de semana, entre os dias 14 a 16, na Praia do Futuro, em Fortaleza. As operações foram realizadas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). Segundo a corporação, durante o período, também foram realizadas 695 prevenções de afogamentos na faixa de areia.

Na última sexta-feira, 14, quatro pessoas foram resgatadas, sendo uma delas um turista vindo de São Paulo. Durante o sábado, 15, uma criança, oriunda de Goiânia, teria se perdido dos pais. Felizmente, ela foi encontrada pela equipe de salva-vidas e entregue aos responsáveis. Já nesse domingo, 16, também foi registrado mais um resgate de vítima de afogamento. A vítima seria um pescador.

As ações em praias do Ceará contam com 23 postos de guarda-vidas, contendo 55 oficiais do Corpo de Bombeiros. Além disso, o CBMCE disponibiliza nove quadriciclos, cinco viaturas, quatro motos aquáticas e duas ambulâncias do tipo resgate do Batalhão de Socorro de Urgência (BSU).



