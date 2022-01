Bombeiros resgatam corpo de homem que morreu afogado em açude de Ipu, no Interior do Ceará

Um homem de 30 anos morreu afogado neste domingo, 16, em um açude de uma propriedade rural no município de Ipu, a 295 km de Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima informou à família que iria tomar banho na represa, mas após algumas horas não retornou para casa. Os militares foram acionados por volta das 16 horas e prosseguiram com as buscas até 21 horas.



O resgate contou com a participação de cinco mergulhadores do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, sediado em Crateús. Sargento Wilk, um dos membros da guarnição, destacou que o açude tinha condições normais para mergulho. ”O local não apresentava riscos consideráveis, como por exemplo, correnteza ou estruturas subaquáticas que pudessem levar risco do mergulhador se enroscar ou se enganchar”, explicou. Apesar da falta de visibilidade, as buscas prosseguiram durante a noite. O corpo foi encontrado a uma profundidade de 12 metros.



A Polícia Militar do Ceará também acompanhou o resgate e permanece no local até a chegada da Perícia Forense, que fez o recolhimento do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil. Os Bombeiros ressaltam que o acontecimento serve como alerta para o perigo de mergulhar em açudes e barragens que não disponham de guarda-vidas ou demais profissionais treinados em salvamento aquático. A recomendação é que os banhistas evitem ultrapassar o nível da água na cintura.



