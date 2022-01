Gato é resgatado após ficar preso em tubulação de esgoto em Iguatu

Um gato foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE) após ficar preso na tubulação de esgoto de uma residência em Iguatu, a 304 km de Fortaleza. Os militares foram acionados pela proprietária do imóvel e tutora do animal, que sentiu a ausência dele e ouviu miados ecoando dos canos.

Durante o salvamento, que durou cerca de uma hora, os bombeiros precisaram cavar um buraco no piso do banheiro para romper a tubulação e localizar o ponto exato onde o felino estava preso. Após o uso de técnicas específicas, os agentes conseguiram encontrar o animal com vida. Ele estava bastante molhado e exausto, mas não apresentava nenhum sinal de ferimento.



Há pouco mais de um mês, também em Iguatu, quatro filhotes de gatos já haviam sido resgatados em uma tubulação residencial. Para prevenir casos como esses, o Corpo de Bombeiros orienta que sejam isolados as tubulações de acesso ao esgoto, caixas de passagem e canalização de água pluvial. “Os animais não têm noção do perigo e essas atitudes simples podem evitar acidentes e salvar vidas”, orientou o tenente-coronel Nijair Araújo Pinto, comandante do Batalhão de Bombeiros Militar de Iguatu.

