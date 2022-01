Homem morre em acidente de carro com carreta em Moreira, na cidade de Umirim

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o carro deslocava-se no sentido Fortaleza – Itapajé, e a carreta estava no sentido contrário

Um acidente entre um EcoSport e um caminhão do tipo carreta, com carga de aproximadamente 2 toneladas de carne, ocorreu por volta das 13h50min deste domingo, 16, na BR 222, km 105, em Moreira, na cidade de Umirim, a 98,4 km de Fortaleza. O motorista do carro ficou preso às ferragens do veículo e morreu no local. Já o condutor da carreta, um homem de 61 anos natural do Rio Grande do Sul, não teve ferimentos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o veículo, com placas de Fortaleza/CE, deslocava-se no sentido Fortaleza – Itapajé. A carreta, que tinha placas de Marituba/PA, estava no sentido contrário. Segundo testemunhas que estavam no local do acidente, o veículo EcoSport invadiu a contramão, e o motorista da carreta teria conduzido o próprio veículo para o acostamento, provocando o tombamento, para tentar evitar o impacto frontal.

O CBMCE, por meio da 5ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (5ªCia/3ºBBM), com sede em Itapipoca, foi solicitado para resgatar a vítima, além de dois agentes da Policia Rodoviária Federal (PRF). O condutor do veículo EcoSport foi retirado com a utilização do kit de desencarceramento. Esse tipo de operação de salvamento e resgate "exige aplicação de ferramentas que livrem a vítima de materiais envolventes que a prendam ou encarcerem", explica nota do CBMCE.

Ainda segundo a instituição, ao longo de 2021, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará atuou em 448 acidentes de trânsito com vítimas presas às ferragens em todo o Estado. Em 2020, foram 487 ocorrências atendidas. Cada um desses anos teve registros inferiores ao de 2019, quando foram atendidas 897 ocorrências com esta tipologia.

