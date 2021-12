Fogo atinge vegetação nas proximidades de aeródromo no Siqueira

Três viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local

A vegetação nas proximidades do aeródromo Feijó, no Siqueira, em Fortaleza, ficou em chamas. O incêndio aconteceu na noite do domingo, 5.

Incêndio atinge vegetação no Siqueira (Foto: divulgação/Corpo de Bombeiros )



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta das 17h22min e a guarnição finalizou os trabalhos 1h45min. Foram utilizados 28 mil litros de água.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local.



