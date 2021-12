Cocó: um mês após grande incêndio, parque registra novo foco de chamas

Na noite dessa quarta-feira, 15, o Parque do Cocó, em Fortaleza, voltou a ser foco de incêndio. Em novembro, o local havia perdido mais de 46 hectares de mata por conta das chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi feita a poucos metros do Centro de Eventos do Ceará.

Os bombeiros foram acionados por volta das 18h30min pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Imediatamente, os militares do Mucuripe se deslocaram até a rua Governador Manoel de Castro Filho, local do princípio de incêndio.

As chamas se alastraram para parte do mato seco no local, mas o incêndio foi rapidamente controlado por volta das 20 horas. Depois, foi feito o isolamento por resfriamento da área afetada com a utilização de oito mil litros de água, para assegurar um rescaldo completo e proteger a área de mata nativa.



