Incêndio é debelado por bombeiros no Planalto Ayrton Senna

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Ceará debelou, no final da manhã deste domingo, 9, um incêndio em um edifício comercial no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. A ocorrência foi registrada na rua Quixadá, conhecida como “Rua da feira.” A provável causa do início do fogo pode ter sido um curto-circuito.

De acordo com a corporação, o incêndio ficou concentrado no segundo andar do prédio, onde funciona o depósito da loja de frios. Ainda conforme os bombeiros, ninguém ficou ferido.

A ocorrência foi atendida por quatro viaturas da corporação, que precisou utilizar 9 mil litros de água para conter as chamas e realizar o rescaldo.

As chamas atingiram o estoque da loja, que tinha diversos materiais plásticos como pratos e embalagens. A estrutura física do prédio também foi afetada, com paredes e telhado ficando comprometidos.

Com o comprometimento de parte da estrutura do prédio, a Defesa Civil foi acionada e interditou o local.

