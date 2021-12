Corpo de Bombeiros controla incêndio em sala comercial no Centro de Fortaleza

Na madrugada desta segunda-feira, 20, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado para combater um incêndio em uma sala comercial no Centro de Fortaleza, na rua Galeria Pedro Jorge com Senador Pompeu. Os bombeiros militares da 1ª Companhia (1ª Cia/1º BBM) atuaram na ocorrência.



De acordo com o comandante da operação, 1º tenente Cosmo da Silva,” no local havia fogo e fumaça que se alastravam por todo o ambiente da sala comercial. Os militares foram acionados por volta das 23h23min por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

As chamas foram controladas em poucos minutos. O incêndio causou danos na parte elétrica e hidrossanitária do prédio, assim como no reboco e forro. Tiveram também perdas materiais: roupas, skates e acessórios de skate, mobiliário, estantes e um frigobar. No local funcionava uma loja de equipamentos de esportes radicais, serviço de colocação de piercing e venda de roupas e calçados.



Apesar da agressividade do incêndio não houve feridos, os bombeiros militares conseguiram conter as chamas e evitaram que o fogo atingisse toda a loja, como também outros locais do ambiente. O rescaldo foi concluído por volta das 2h30 da madrugada.

Prevenção

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) recomenda que ao sair de casa para viajar deve-se desligar o quadro de energia elétrica, bem como o registro do gás de cozinha.

Assim como, evitar ao máximo deixar quaisquer fonte de energia acesa, no caso de velas, ou objetos em funcionamento ou em carregamento sem supervisão de alguém próximo. No caso de comércios, as recomendações são as mesmas.

