Morte de gestante que teve corpo incendiado após anunciar gravidez completa um ano

Nesta quinta-feira, 13 de janeiro, a morte de Maria Efigênia Soares, de 28 anos, completa um ano. A gestante foi morta e teve o corpo incendiado pelo namorado após anunciar a gravidez, de acordo com a investigação policial. Estudante de Fisioterapia, ela começava o pré-natal e tinha planos de contar sobre a gestação para a família. Wando Cordeiro Vasconcelos, de 35 anos, motorista de aplicativo, ainda teria tentado forjar um sequestro. O corpo da vítima foi encontrado entre Itaitinga e Pacajus.



A família, que não sabia da gestação, ficou preocupada com o desaparecimento da universitária. Eles foram ao 8º Distrito Policial e também acionaram a Divisão Antisequestro. O pai de Efigênia havia recebido mensagens do aparelho celular dela informando que ela havia sido sequestrada por integrantes de uma suposta facção. Uma quantia para resgate chegou a ser pedida.

Mãe de Efigênia guarda lembranças da filha um ano depois da morte brutal (Foto: arquivo pessoal)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme as investigações seguiram, a Polícia considerou o namorado como suspeito. As amigas da jovem procuraram a mãe dela e a informaram sobre a gravidez. Wando teria prometido a estudante que os dois contariam juntos sobre o bebê. A investigação apontou que eles teriam marcado um encontro, e o motorista de aplicativo matou a namorada asfixiada e em seguida queimou o corpo dela enrolado a um colchão. A Polícia identificou ainda que Wando exigiu o resgate com Efigênia morta. Ele foi preso e autuado pelo feminicídio.

Um ano depois do crime, a mãe da universitária, dona Jaqueline Santana, diz que a família e os amigos da gestante se uniram para pedir Justiça. Wando segue preso e uma decisão judicial determinou que o julgamento fosse feito por meio do Júri Popular. A defesa vem recorrendo dessa decisão. Dona Jaqueline diz que ainda não há previsão para o dia da sentença, mas pede celeridade.

Efigênia recebeu homenagem dos colegas fisioterapeutas (Foto: arquivo pessoal )



Caso estivesse viva, Efigênia teria concluído a graduação de Fisioterapia, segundo a mãe dela. Os amigos do curso fizeram uma homenagem e entregaram uma placa a dona Jaqueline. A estudante estagiava em uma clínica e planejava seguir na área. Quando foi morta, ela estava com seis semanas de gestação e, atualmente, estaria com seu bebê no colo.

Sobre o assunto Namorado teria decidido matar universitária e queimar corpo após saber da gravidez

"Te tiraram de nós com violência": familiar e amigos lamentam assassinato de gestante

Homem confessa que estrangulou e colocou fogo no corpo de grávida

Suspeito da morte de gestante tem prisão convertida em preventiva

Feminicídio que vitimou gestante completa um mês e família pede celeridade no julgamento

Parentes e amigos de gestante assassinada fazem protesto para pedir celeridade no processo

Dona Jaqueline diz que o período do Natal e do Ano Novo foi muito difícil. Ela contou que lembra da filha todos os dias. Amigos e parentes fizeram um grupo no WhatsApp e uma conta no instagram, "Justiça por Efigênia", para não deixar que o caso seja esquecido. Ela tem conversado com outras mães, que também tiveram filhas vítimas de feminicídio. Números divulgados pelo O POVO em julho de 2021 mostram o Ceará como o Estado com a segunda maior taxa de feminicídios no Brasil.

Tags