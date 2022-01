Parte do teto de posto de gasolina desaba em Fortaleza após chuvas

Após as chuvas registradas na Capital, parte do teto de um posto de gasolina desabou no início da manhã desta quarta-feira, 5, na avenida João Pessoa, no bairro Damas. A Defesa Civil de Fortaleza informou que o desabamento parcial foi constatado quando os agentes chegaram ao local, e um trecho do estabelecimento ficou isolado.

Relatório técnico das avarias da estrtutura será elaborado com base na vistoria da Defesa Civil no local. O POVO tentou contato com o estabelecimento, mas não havia telefones disponíveis.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o responsável pela edificação receberá o relatório e a respectiva notificação com a orientação de iniciar os reparos com brevidade.

Desabamentos



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Defesa Civil de Fortaleza pode ser acionada 24 horas via Ciops, por meio do telefone 190.

Sobre o assunto Fortaleza amanhece com chuva nesta quarta-feira, 5; veja previsão do tempo

Passagem de ônibus de Fortaleza sobe para R$ 3,90; meia custará R$ 1,80

Operação Blackout: 9 suspeitos envolvidos com tráfico de drogas são presos em Fortaleza

Dois homens são presos por porte ilegal de armas de fogo de uso restrito na Paupina

Com informações do repórter especial Levi Aguiar

Tags