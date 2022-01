Fortaleza amanhece com chuva nesta quarta-feira, 5; veja previsão do tempo

A expectativa para esta manhã é de céu oscilando de nublado a parcialmente nublado com chuva, com uma temperatura variando entre 30° e 23°.

O tempo é de chuva na Capital cearense. Nesta quarta-feira, 5, Fortaleza amanheceu com registros de precipitações. De acordo com a Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos), a expectativa para esta manhã é de céu oscilando de nublado a parcialmente nublado com chuva, com uma temperatura variando entre 30° e 23°.

Já a previsão para o período da tarde e à noite é de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva.

A condição de tempo chuvosa é esperada em quase todo o Estado, especificamente nas áreas central, sul e oeste do Estado ao longo do dia. Enquanto na faixa litorânea, as chuvas deverão se concentrar entre a madrugada e a manhã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS | Camilo vai discutir mudança na realização de eventos festivos nesta quarta

+ Com reforma perto de ser concluída, Parque Rachel de Queiroz já começa a receber frequentadores

O Ceará deve seguir apresentando condições favoráveis às chuvas até, pelo menos, a próxima quinta-feira, 6, avalia a Funceme. Para a próxima quinta, a expectativa, neste momento, é de redução nas condições, mas ainda com alta possibilidade de chuva.

Em geral, os acumulados previstos ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade, bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags