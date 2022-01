Chove em pelo menos 83 municípios no Ceará nas últimas 24 horas

Os principais acumulados foram em Icapuí, com 73 mm; Uruburetama e Guaiuba com 62 mm. Fortaleza registrou precipitação entre a madrugada e a manhã desta quarta-feira

Pelo menos 83 municípios no Ceará receberam chuvas durante o intervalo entre terça-feira, 4, às 7 horas, a esta quarta-feira, no mesmo horário. As informações são Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). No período de 24 horas, os principais acumulados de água foram em Icapuí, com 73 mm; Uruburetama e Guaiuba com 62 mm cada.

Entre esta quarta-feira, 5, e quinta-feira, 6, o Estado segue com condições favoráveis para chuva. Entre a tarde e a noite desta quarta, a expetativa é que os principais registros de chuvas ocorram na Serra da Ibiapaba, no Litoral Norte, no Cariri e no sul das regiões Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns. A Funceme reforça também que as chuvas no litoral de Fortaleza não estão descartadas até o fim do dia.

O Ceará deve seguir apresentando condições favoráveis às chuvas até, pelo menos, a próxima quinta, avalia a Funceme. Para amanhã, a expectativa é de redução das condições, mas ainda com alta possibilidade de precipitação. Em geral, os acumulados previstos ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade, bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.



