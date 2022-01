Operação Blackout: 9 suspeitos envolvidos com tráfico de drogas são presos em Fortaleza

As equipes da Delegacia de Narcóticos (Denarc) cumpriram nove mandados de prisão e 16 de buscas e apreensão contra os alvos. Veículos e celulares foram apreendidos no trabalho operacional.

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 5, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou a operação "Blackout”, que em português significa queda de energia ou queda de força, que visa desarticular uma organização criminosa com atuação no tráfico de drogas nos bairros pertencentes à Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza.



Com 30 decisões judiciais em mãos, até o momento, as equipes da Delegacia de Narcóticos (Denarc) cumpriram nove mandados de prisão e 16 de buscas e apreensão contra os alvos. Veículos e celulares foram apreendidos no trabalho operacional.

Com o efetivo de 70 policiais civis, as equipes se dividiram nos bairros Vicente Pinzón e Cais do Porto – na comunidade Castelo Encantado –, onde localizaram os suspeitos que se encontravam com os mandados de prisão preventiva em aberto.

Dos nove alvos, oito homens e uma mulher, dois já se encontravam recolhidos em unidades prisionais respondendo por outros crimes. Os alvos, que segundo informações policiais não reagiram à ofensiva policial, são membros de um mesmo grupo criminoso, com atuação na comercialização e distribuição de drogas pela região.

Os mandados de prisão solicitados pela Denarc ao Poder Judiciário são relacionados aos crimes de tráfico de drogas e por integrar organização criminosa.

Os 16 mandados de busca e apreensão culminaram na apreensão de veículos e celulares que serão periciados. Ainda segundo a PCCE, os alvos são investigados por ameaçar moradores da região, bem como são responsáveis pela distribuição de armas.

Denúncias

A Denarc conta com canais de comunicação direta de denúncias por meio dos quais a população pode compartilhar informações que tenha conhecimento acerca do tráfico de drogas no Ceará. As informações podem ser repassadas pelo número da Denarc: (85) 3472 1560, que é WhatsApp, por onde podem ser enviadas mensagens de texto, áudio, além de imagens e vídeos.

As denúncias também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos

