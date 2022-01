Passageiro é baleado dentro de ônibus durante tentativa de assalto em Fortaleza

Um passageiro foi baleado durante uma tentativa de assalto a um ônibus do transporte coletivo de Fortaleza na noite de segunda-feira, 3. O fato ocorreu por volta das 19h30min, nas proximidades do Aeroporto Pinto Martins, bairro Serrinha. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) não soube dizer se outros passageiros teriam sido atingidos. Também não há informações se os criminosos conseguiram levar pertences dos usuários.



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar está em diligências para descobrir a autoria do crime e apurar em que circunstâncias a ação teria ocorrido. A pasta ainda disse que a vítima baleada foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois encaminhada até uma unidade hospitalar da Capital.

Sobre o assunto Fuzil e 27 munições são encontrados pela Polícia em terreno baldio de Fortaleza

Homem é morto, amarrado e tem corpo parcialmente carbonizado em Fortaleza

Juazeiro do Norte: PM captura três pessoas e apreende 1,3 kg de maconha

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme apurado pelo O POVO, o crime aconteceu dentro do ônibus que faz a linha 066, no itinerário entre a Parangaba e o Terminal do Papicu. “Os passageiros estavam desesperados, saíram gritando, muito assustados com a situação”, disse uma testemunha que passava pelo local minutos após a ação.



Uma viatura da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) também circulava pelo local no momento da ocorrência. Segundo a assessoria de imprensa da entidade, a equipe realizava uma fiscalização de rotina e não chegou a ser acionada formalmente para atender o caso.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags