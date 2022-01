Idosa é atingida por poste de iluminação que desabou após queda de árvore, em Fortaleza

Mulher foi atingida pela estrutura do poste e pelos galhos da árvore. Ela ficou desacordada pela força do impacto

Uma idosa foi atingida por um poste de iluminação na noite dessa segunda-feira, 3, em Fortaleza. O caso aconteceu na rua Deputado João Pontes, nas proximidades da Praça Argentina Castelo Branco, Bairro de Fátima. Segundo o Corpo de Bombeiros do Ceará (CBM-CE), a mulher estava fazendo caminhada na praça quando foi atingida pela estrutura do poste. Ela teve apenas ferimentos leves e foi encaminhada a uma unidade de saúde da Capital.

Sobre o assunto Alagamento e desabamento: Defesa Civil registra 4 ocorrências em 24 horas na Capital

AMC: alagamentos na Capital exigiram controle de tráfego no Centro e Mondubim

Passageiro é baleado dentro de ônibus durante tentativa de assalto em Fortaleza

De acordo com o tenente Marcos Amaury, o incidente aconteceu após o desabamento de uma árvore. Com os galhos, dois postes foram arrastados. Os galhos da árvore também chegaram a atingir a idosa, que ficou desacordada pela força do impacto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pessoas que estavam no local após o acidente declararam que a mulher teria apresentado indícios de uma fratura no punho. Segundo o tenente Amaury, antes mesmo de os Bombeiros chegarem para verificar o estrago no local, uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia realizado o socorro da idosa.

A árvore ainda caiu sobre um dos carros que estava estacionado nas proximidades. Por volta das 21h30min desta segunda, agentes dos CBM ainda estavam fazendo os trabalhos de retirada da árvore de cima dos veículos. Motosserras foram utilizadas para facilitar a remoção dos galhos.



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags