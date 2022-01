Homem é morto a tiros no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza

Um homem foi morto a tiros no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 31. O corpo não foi identificado, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



Policiais foram acionados para o local pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Os criminosos estavam em um automóvel e uma motocicleta. Eles fugiram após a execução.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local e colheu indícios que auxiliarão nas investigações. O DHPP da PCCE também realizou todos os levantamentos no local. O caso seguirá sob investigação na 2ª Delegacia do DHPP.

