Evento na Praia do Futuro é cancelado após descumprimento de interdição

Um evento na Barraca Beach Prime foi cancelado na quinta-feira, 30, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Na ocasião, os agentes de segurança cumpriram um auto de interdição. O local, onde seria realizada uma festa, já havia sido notificado da interdição devido à ausência de Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSIP).



A interdição ocorreu após uma inspeção, realizada na última quarta-feira, 29, pelo Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndios (Cepi) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). O local encontra-se impossibilitado de receber eventos até que a situação seja regularizada.

O evento de ontem, chamado de "Réveillon Sensações", estava programado para acontecer no dia 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro. Situada na Praia do Futuro, a Barraca receberia atrações como Mc Ryan SP, Poze O Pitbull, Orochi e Mc Davi. O POVO fez contato por e-mail e telefone com a Barraca Beach Prime, onde aconteceria o evento, mas não foi respondido até a publicação desta matéria.

