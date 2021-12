Homem é executado dentro de automóvel no Curió; uma mulher e um bebê estavam no veículo

Vítima estava com a companheira e uma criança de colo. João Paulo era tornozelado e foi preso recentemente por fazer pichações com nome de uma facção criminosa

Um homem chamado João Paulo Ferreira Silva foi executado dentro de um automóvel no bairro Curió, na Grande Messsejana, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 31.

A vitima estava transitando no veículo com a companheira e uma criança de colo quando os executores chegaram em veículo Fiat Toro. Eles mandaram a mulher descer do carro com a criança e realizaram disparos.

Veículo foi alvo de criminosos no bairro Curió e o motorista morreu após ser baleado (Foto: via WhatsApp O POVO )



João Paulo ainda conseguiu dirigir por 500 metros, mas desmaiou. Os criminosos abordaram o carro da vítima novamente e realizaram mais disparos. Ele morreu no local.

A vítima usava tornozeleira eletrônica e havia sido detido em Caucaia suspeito de fazer pichações usando o nome de uma facção criminosa.

O POVO solicitou informações sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

