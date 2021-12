Plantio de cannabis para produção de haxixe é desativado em Fortaleza

Um homem de 31 anos foi preso nesta quarta-feira, 29, por manter um plantio de cannabis — erva usada para a produção de maconha e haxixe — em sua própria residência, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que foram encontradas 25 mudas em estufas artesanais montadas em dois cômodos do imóvel. Os agentes foram ao local após o registro de uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas relacionado a um possível envolvimento do proprietário da casa com homicídios que foram registrados nas últimas semanas no mesmo bairro.

Segundo a Polícia, no momento da abordagem, o suspeito carregava uma porção de maconha em uma de suas mãos. Ele tentou se desfazer do material e despistar o trabalho dos investigadores, mas acabou sendo preso em flagrante. Dentro da casa, além da plantação de cannabis, as equipes encontraram sete quilos de haxixe já embalados para venda, uma pistola com numeração raspada, 53 munições e balança de precisão.

Sobre o assunto Homem é morto a tiros na Feira da Parangaba

Ubajara: jovem é assassinada dentro de casa; companheiro é preso por homicídios

Casal é torturado e morto em Chorozinho

"Nossa filha pergunta se o papai vai voltar", diz esposa de entregador vítima de latrocínio

Terceiro entregador é morto a tiros em quatro dias na Grande Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todo o material, que segundo a PC-CE era utilizado no tráfico de drogas, foi apreendido e levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Um veículo de passeio que estava na garagem do imóvel também foi recolhido pelos policiais. O suspeito foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Segundo a PC-CE, ele já possui antecedentes criminais por falsificação de documento público.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags