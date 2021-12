Casal é torturado e morto em Chorozinho

Dois corpos, de um homem de 45 anos e de uma mulher de 48, foram encontrados nesse domingo, 26, no município de Chorozinho, a 69 km de Fortaleza. As vítimas não tiveram a identidade revelada. Conforme a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), os corpos foram localizados com lesões decorrentes de um objeto perfurocortante e disparos de arma de fogo, no bairro Distrito de Cedro.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em nota enviada ao O POVO na tarde desta segunda-feira, 27, equipes da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local e realizaram os primeiros levantamentos sobre o crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia Metropolitana de Chorozinho.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o telefone (85) 33319-1237, da Delegacia Metropolitana de Chorozinho.

As informações podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Confira a nota na íntegra:

