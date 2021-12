Homem é morto a tiros na Feira da Parangaba

Um homem de 39 anos foi morto a tiros durante a realização da Feira da Parangaba na manhã deste domingo, 26. Nenhum suspeito foi preso até o momento e não há informações sobre o que teria motivado o crime. A identidade da vítima não foi divulgada. Imagens gravadas por transeuntes indicam que os disparos atingiram a cabeça da vítima.



"Um inquérito policial foi instaurado e o caso será apurado pela 5ª delegacia do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa)", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A pasta também reforçou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

"As denúncias podem ser encaminhadas para (85) 3257-4807, do DHPP, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As denúncias podem ser feitas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que também é número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos".



