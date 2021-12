Festa com MC do Rio de Janeiro em Fortaleza é cancelada após ameaças de facção

O MC lamentou a situação do cancelamento do show e disse que a decisão foi para preservar os fãs de uma possível "covardia. Ele relatou que não iria mais se apresentar "devido a estupidez de pessoas aí que acham que é Deus, gostam de fazer besteira com as pessoas", relatou nas redes sociais

O MC Urubuzinho, que estava com a presença confirmada para um evento de Réveillon em Fortaleza, no Barroso 2, divulgou nas redes sociais que a festa foi cancelada após as ameaças de ataque de facção e lamentou a situação de violência do Ceará. O relato foi feito nesta quarta-feira, 29.

Por meio da página oficial do Instagram, o artista disse que o show foi cancelado "devido o Estado, o medo dos atentados também, o show foi muito repercutido, então o estado achou melhor cancelar o show. A casa de show também", relatou na rede social. O MC destacou que hoje é um dos piores dias da vida dele, por não poder trabalhar e levar o sustento da família.

Sobre o assunto Polícia confirma que chacina na Sapiranga foi praticada por dissidentes de facção

Base móvel da PMCE é instalada na Sapiranga após chacina que vitimou seis pessoas

Motoristas de aplicativo descrevem tensão com criminosos em comunidades de Fortaleza

MC do RJ é ameaçado por facção ao anunciar participação em festa de Fortaleza

Evento marcado por ameaças de facções não tem autorização para acontecer, diz Polícia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o MC, houve negligência de pessoas que confundem a profissão dele, que é um MC e trabalha com música. "Sou artista, sou MC, trabalho com música e levo o sustento para a minha família e também para preservar vocês do evento, meus fãs, de qualquer covardia. Não vai ter mais o evento. O Estado preferiu não ter mais o evento e a dona do evento preferiu não ter e ficaram com medo", disse. "Não vai ter mais os show do MC Urubuzinho devido estupidez de pessoas ai que acham é o Deus, gostam de fazer besteira com as pessoas. Estou muito triste também e peço perdão para quem comprou ingresso (...)".

SSPDS informa que evento não foi autorizado pelos órgãos do Estado

Na terça-feira, 28, a SSPDS se pronunciou sobre o evento e disse que não há autorização dos órgãos de segurança estaduais para que a festa seja realizada. A pasta afirmou que as ações de policiamento preventivo e ostensivo no bairro são intensificadas. A área possui uma base fixa da Polícia Militar. A área conta com reforço realizado pelo trabalho de composições do Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada (BPEsp).

Há quatro dias, uma festa de Natal, no Campo do Alecrim, na Sapiranga, terminou com seis pessoas mortas e pelo menos cinco feridos. O evento foi invadido por ex-integrantes da facção que predominava na área, que abriram fogo contra as pessoas. 12 pessoas foram presas, inclusive um dos homens apontados como o mandante do crime.

Áudio dizia que cantor seria morto no palco

"Tenta a sorte e desacredita, seus almas sebosas (...). Esse baile vai gerar é bala. Vamos matar até esse Urubuzinho aí, esse alma sebosa. (...) Passa logo a visão que o negócio desse baile vai morrer gente, vamos acabar esse baile na bala, quero só que você bote para gerar esse baile, que nós vamos acabar tudo na bala. Nós já estamos sabendo do baile, viu? Esses crias está [sic] voltando para o Barroso, se inteirou no que nós fizemos na Rua E e na Vilinha no Natal? Até esse tal de MC Urubuzinho vai entrar na bala, vai morrer em cima do palco (....)."

A festa está prevista para acontecer no dia 31 de dezembro, no Barroso 2. De acordo com o MC, o alvará de funcionamento foi emitido e haverá policiamento no local (Foto: reprodução/redes sociais )



Depois do áudio, as duas facções passaram a trocar insultos por meio de vídeos mostrando armas de grosso calibre. As imagens mostram armamento pesado, e as ameaças e insultos foram se intensificando.

Tags