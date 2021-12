12º capturado por chacina na Sapiranga é apontado como um dos mandantes do crime

Um dos homens apontados como suspeito de ser mandante das mortes ocorridas no bairro Sapiranga, no último dia 25, foi preso nessa segunda-feira, 27. Segundo a Polícia Civil do Estado (PC-CE), o homem foi capturado quando fugia em um veículo HB20 pela rodovia CE 040. Nesta terça-feira, 28, após passar por audiência de custódia, o suspeito teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.

No veículo em que o suspeito dirigia no momento da abordagem, os agentes encontraram uma mochila com roupas, o que fortaleceu a suspeita de que ele pretendia fugir. O homem foi identificado como João Ricardo Sousa da Silva, de 34 anos. “Das Facas” ou “RJ”, como é conhecido, já possui passagens pela polícia por homicídio.

Sobre o assunto Chacina na Sapiranga mata cinco pessoas neste Natal

Após chacina, Sapiranga tem tiroteio e reforço no policiamento

29 pessoas foram detidas suspeitas de participação nas sete chacinas do Ceará em 2021

Quase 400 munições e 300 papelotes de entorpecentes são apreendidos na Sapiranga

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo investigações, a ação ocorreu após uma rixa interna entre membros de uma mesma organização criminosa pela disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região. Com Ricardo da Silva, sobe para 12 o número de capturados suspeitos de envolvimento no crime.

Até o momento, seis mortes foram registradas na ação. Outras cinco vítimas socorridas permanecem internadas. Dos seis mortos, quatro já possuíam antecedentes pelos crimes de integrar organização criminosa, associação criminosa, tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo, roubo, receptação e contravenção penal por perturbação do sossego alheio.

Outras capturas

Na tarde desta terça-feira, 28, um adolescente de 17 anos também foi capturado suspeito de participação na chacina. A ação ocorreu no município de Maranguape, a 28 km de Fortaleza. Ele foi localizado pelos policiais civis, que o conduziram para a sede da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

As ações de investigação da Polícia Civil já resultaram nas prisões de Alessandro Vieira da Silva (21), que já responde por tráfico de drogas; Antônio Gabriel Sousa da Silva (23), que já possui antecedentes criminais por violação de domicílio, porte ilegal de arma de fogo, homicídio, tráfico de drogas; Charles Dantas Oliveira (23), que responde por homicídio; Gabriel Sousa Freitas (23), com antecedentes por porte ilegal de arma, homicídio e tráfico de drogas.

Também foram presos Mateus Acelino da Silva (22), que responde por roubo e homicídio; Mateus Aguiar de Sousa (24), que responde por tráfico de drogas, e Thiago Farias de Lima (28), com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, homicídio, tráfico de drogas e crimes de trânsito. Foram apreendidos três adolescentes com idades entre 15 e 17 anos.

Durante os trabalhos investigativos, os agentes de segurança ainda localizaram seis pistolas calibres 380, .40 e 9 milímetros, além de dois equipamentos que transformam pistolas em rifles, 98 munições de calibres variados, a quantia aproximada de R$ 800, uma pequena quantidade de cocaína e aparelhos celulares. O caso ainda segue em processo para localizar mais envolvidos.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags