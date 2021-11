Prefeitura de Fortaleza não fará festa de Réveillon na Praia de Iracema

Prefeitura de Fortaleza não fará festa de Réveillon em 2021. A informação foi confirmada pelo prefeito José Sarto (PDT) pelas redes sociais neste sábado, 27. Ele considera a vacinação da Capital satisfatória e assume que a gestão chegou a pensar em fazer a festa. Porém, diante do aumento de casos identificado em alguns países, recuou. Fortaleza sempre foi um dos destinos turísticos mais procurados no fim do ano, com destaque para a festa de Réveillon no Aterro da Praia de Iracema.

O decreto municipal, que será publicado ainda neste sábado, vai estabelecer os mesmos limites do decreto estadual: capacidade máxima de 5 mil pessoas em eventos em locais abertos e de 2.500 pessoas para locais fechados. Sarto defende que a intenção da gestão pública é evitar uma terceira onda da doença na Capital, garantindo uma retomada econômica "segura e resposável".

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta sexta-feira, 26, que o Estado não terá grandes eventos de Réveillon. Em decisão tomada pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia, os gestores demonstraram preocupação com a variante descoberta primeiramente na África do Sul. "É bom lembrar que sempre o crescimento da Covid-19 começa dos países da Europa e depois vai se espalhando para o mundo. Então, temos que estar em alerta para o cenário mundial", frisou Camilo.

O mandatário enfatizou ainda a maior procura da imunização, após o anúncio da cobrança do passaporte da vacina para entrar em bares, restaurantes e eventos em geral. "A população tem se mostrado favorável à cobrança do passaporte. Isso é muito importante", afirmou. O governador ressaltou que os números mostram a prevalência de sintomas leves nos casos de pessoas vacinadas que contraem o vírus. A "grande maioria" que precisam de internação não se vacinaram ou não completaram o ciclo de vacinação com as duas doses, conforme Camilo.

No total, 24.624 cearenses morreram e 949.590 foram contaminados em decorrência da Covid-19, de acordo com dados consolidados neste sábado do IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). A taxa de positividade de exames RT-PCR, considerado mais confiável para detectar a doença, está em 8,3% e a letalidade chega a 2,6%. Ambos números se referem aos dados coletados desde o início da pandemia. Nenhum óbito foi confirmado no Estado nas últimas 24 horas.



Atualizada às 16h15min

