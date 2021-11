Roubos de veículos caem 17,1% em Fortaleza neste ano

O levantamento compara o índice entre os meses de janeiro e outubro deste ano e do ano passado. No Ceará também houve redução de roubos e furtos de veículos

Fortaleza registrou redução no índice de roubos de veículos entre os meses de janeiro e outubro de 2021. A retração de 17,1% é em comparação ao mesmo período do ano passado. Nos dez primeiros meses deste ano, foram 3.537 ocorrências de roubos de veículos na Capital. No mesmo período em 2020, houve 4.268 roubos. Já o Ceará registrou uma redução de 10,1% no índice. Em 2021, o acumulado é de 6.593 roubos, contra 7.334 no ano passado.

Os dados foram compilados pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp/SSPDS), instituição vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que apontaram ainda a redução nas ocorrências de furtos de veículos em Fortaleza.

Conforme levantamento da Geesp, enquanto nos dez primeiros meses deste ano, foram 1.862 furtos, no mesmo período do ano passado foram 2.127, o que representa uma retração de 12,5%. Em todo o Ceará, aconteceram 3.263 furtos, contra 3.413 no mesmo período, em 2020. A redução é estimada em 4,4%.

Conforme o delegado Pedro Viana, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o desempenho positivo é resultado do trabalho integrado das Polícias Civil e Militar, com apoio da tecnologia e inteligência. Além disso, o trabalho da Geesp possibilita que as Forças de Segurança consigam acompanhar locais, dias e horários com maior incidência de ocorrências.

O delegado afirma ainda que a DRFVC possui um banco de dados com diversos indivíduos envolvidos em tais crimes e faz um constante monitoramento dos integrantes de grupos especializados nesses delitos. Segundo ele, muitas vezes os roubos de veículos são encomendados por receptadores, por isso há ainda um trabalho de fiscalização em sucatas, oficinas e desmanches de veículos, já que parte dos veículos roubados são desmanchados para alimentar o mercado clandestino de venda de peças de veículos usados.

Videomonitoramento

Em uma ação mais recente registrada pelo Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com apoio do Sistema Agilis, um carro roubado foi recuperado uma hora após o crime, que aconteceu no bairro Praia de Iracema, nesse domingo, 20. Dois suspeitos foram capturados.

