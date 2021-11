Casal suspeito de integrar organização criminosa em Sergipe é preso no Ceará

Um homem de 29 anos e uma mulher de 31 anos foram presos nessa quinta-feira, 18, em Fortaleza em cumprimento de dois mandados de prisão temporária expedidos pela justiça de Sergipe. O casal é suspeito de fazer parte de uma organização criminosa no Estado.

De acordo com a Polícia Federal do Ceará, que participou da força-tarefa para cumprir os mandados, o homem seria líder da organização e responsável por crimes de tráfico de drogas, roubos, receptação, porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso.

A ação foi feita em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, Secretaria de Administração Penitenciária, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará e Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e com a Polícia Civil de Sergipe.

O casal foi levado à sede da Polícia Federal do Ceará e será encaminhado ao sistema penitenciário do Estado.



