Dupla suspeita de realizar roubo de veículo no Vicente Pínzon é presa com apoio de câmeras

Dois homens, de 24 e 23 anos, foram presos no domingo, 21, no bairro Vicente Pínzon, em Fortaleza. A ação foi da Polícia Militar do Ceará. Conforme a PM, a dupla realizava roubo na região quando moradores fizeram uma denúncia à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). O automóvel foi detectado pelo sistema Agilis e os operadores do Núcleo de Videomonitoramento foram acionados.

O veículo foi acompanhado por meio das câmeras de monitoramento até a chegada da viatura. Os militares abordaram e prenderam os dois suspeitos.

No carro havia um facão, dois celulares e uma canga de praia. Daniel Rocha de Sousa, 24, e Isac William Lima da Silva, 23, foram detidos e autuados por roubo a pessoa. O veículo foi apreendido e levado ao 15º Distrito Policial, que apura roubos naquele bairro.

