Operação nacional de combate a roubos de celulares prende 17 pessoas no Ceará

A operação Voleur, deflagrada nesta quarta-feira, 17, em todo o País, prendeu 17 pessoas no Ceará por crimes contra o patrimônio, sobretudo, furto, roubo e receptação de celulares. O balanço foi feito pela Polícia Civil do Estado no fim da tarde desta quarta. Ao todo, no Estado, 132 mandados de prisão estavam previstos para serem cumpridos.

A operação foi coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia (CONCPC) e integrou as Polícias Civis de 26 estados e do Distrito Federal para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão.

Em todo o Brasil, conforme o CONCPC, 2.112 pessoas foram capturadas, assim como 1.517 aparelhos celulares foram recuperados e 289 armas de fogo, 3.826 munições e 385 veículos apreendidos.

Para o delegado geral da Polícia Civil cearense, Sérgio Pereira, os resultados da operação foram positivos. Ele ainda afirmou que novas ações conjuntas devem ocorrer. "As Polícias estaduais não trabalham de forma isolada. Nós não temos um comando central de policias estaduais, mas temos uma colaboração muito forte, e hoje essa operação mostra muito bem isso”, afirmou.

“Hoje, a gente sabe que as organizações criminosas não respeitam divisas entre os Estados, e mais do que nunca, as Policias Judiciárias precisam trabalhar de forma integrada e inteligente. Hoje, o alvo que reside aqui no Ceará, ele pode ser alvo de investigação de outro Estado. Ações sincronizadas, como essa, só fortalecem a investigação e as nossas operações”.



A presidente do CONCPC, a delegada Nadine Farias Anflor, chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, afirmou que a operação demonstra o compromisso das polícias em fazer frente à criminalidade. “Desencadeamos essa operação para analisar e reprimir de forma qualificada, cada vez mais, os crimes de roubos, furtos, roubos e cargas e aqueles corriqueiros, que também tiram a paz do cidadão”, declarou.



Já o vice-presidente do conselho, o delegado geral da Polícia Civil de Mato Grosso Mário Dermeval Aravéchia de Resende, destacou o esforço das Polícias Civis na repressão aos crimes que impactam diretamente na sensação de segurança da população, como roubos e furtos.



"O Conselhos dos Chefes de Polícia, por meio do Comitê Permanente de Análise e Repressão a crimes contra o patrimônio traçou essa operação com todos os estados para fazer frente a esses delitos e prestar contas sobre a repressão qualificada e resultados das investigações desenvolvidas pela Polícia Civil.”



O nome da operação foi escolhido em alusão a quem pratica crimes contra o patrimônio. "Voleur", em francês, significa ladrão.



Ao divulgar a ofensiva policial, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) destacou que os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), que incluem roubos e furtos, caíram este ano no Estado. Enquanto entre janeiro e outubro de 2020, 44.967 CVPs foram registrados, em 2021, neste mesmo período, 40.418 casos foram registrados — redução de 10,11%.



