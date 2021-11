Ubajara: uma pessoa morre e cinco são baleadas em bar

Uma pessoa morreu e cinco estão internadas após serem baleadas em um bar na cidade de Ubajara, no Ceará, no último sábado, 21. As seis vítimas foram feridas por arma de fogo e socorridas, mas um homem de 36 anos não resistiu aos ferimentos.



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura as cinco lesões e um homicídio. Os criminosos estavam em uma motocicleta.

A SSPDS não informou o nome da vítima, mas afirmou que ele possuía passagens por furto qualificado, crimes de trânsito e contravenção penal. Diligências são realizadas no intuito de identificar e capturar os homicidas.

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.



As informações podem ser direcionadas ainda para o telefone (88) 3634-1747, da Delegacia Regional de Ubajara. O sigilo e o anonimato são garantidos.