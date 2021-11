Ceará registra redução de 34% no número de roubos de carga em 2021

O número de roubos de cargas no Ceará caiu 34% nos primeiros dez meses deste ano, em relação ao mesmo período de 2020, conforme dados compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A queda foi de 63 ocorrências para 35 em todo o Estado, com base nos casos noticiados em delegacias da Polícia Civil.

De acordo com o órgão estadual, a redução acontece após uma intensificação nas ações de inteligência e o reforço de equipes policiais para ações ostensivas e preventivas. “Isso é fruto de ferramentas tecnológicas colocadas à disposição da Segurança Pública”, destaca Sandro Caron, titular da pasta.

As investigações para esse tipo de caso ficam a cargo da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), de forma integrada com outras unidades da Polícia Civil e da Polícia Militar. Segundo a SSPDS, a DRFVC tem focado em ações ininterruptas e em operações para identificar os grupos criminosos envolvidos nas ações.

O delegado Pedro Viana, à frente da unidade especializada, enfatizou que a efetividade das investigações resultam na identificação e indiciamento dos autores dos crimes. “O nosso intuito é trabalharmos sempre de forma rápida, logo que tomamos conhecimento sobre um crime”, explicou.

Em agosto deste ano, por exemplo, uma mulher foi presa em flagrante por envolvimento com roubo de uma carga de 1,3 tonelada de carne e 41 fardos de refrigerantes, após trabalho da delegacia especializada. Poliana Kelly Freitas de Queiroz, 24, já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e foi autuada por receptação.

Em relação aos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP), que inclui todos os crimes classificados como roubos — com exceção do latrocínio (roubo seguido de morte) — os números deste ano variam entre 3,6 e 4,7 mil ocorrências por mês em 2021. Em outubro deste ano, 3.994 roubos foram contabilizados pela secretaria, representando quase o mesmo número registrado no mesmo mês do ano passado, quando 4.029 roubos foram registrados.

Denúncias

Para denunciar crimes e contribuir com as investigações, a população pode repassar informações que auxiliem os trabalhos policiais, com sigilo e anonimato garantidos. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Casos de roubos e furtos de veículos e cargas também podem ser encaminhados para a DRFVC, por meio do número (85) 3101-2489.



