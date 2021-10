Fortaleza tem vinte praias adequadas para banho neste domingo

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) informou que vinte praias de Fortaleza estão próprias para banho. De acordo com o boletim de balneabilidade divulgado na sexta-feira, 15 se outubro, a maior parte dos pontos estão localizados nos setores Leste e Centro da Capital.

A Praia do Futuro é uma das praias que está adequada para banho. Há também, no mesmo setor Leste, pontos adequados no Farol até a rua Ismael Pordeus e os postos dos Bombeiros 01 ao 08, foz do Rio Cocó e Sabiaguaba.

No setor Centro, seis pontos estão próprios: entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió; do espigão da Av. Desembargador Moreira, Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro. Por motivo de obras no local – que impedem realizar a coleta –, o trecho 16 não teve resultado.

Já o setor Oeste, que antes tinha dois pontos adequados, agora tem três. Eles estão localizados entre as avenidas Philomeno Gomes, Alberto Nepomuceno, e ruas Padre Mororó, Seis Companheiros e Francisco Calaça.

O monitoramento é feito pela equipe de Gerência de Análise e Monitoramento da Semace, seguindo os padrões da resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente.

