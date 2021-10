Conjunto habitacional Rosalina recebe 19ª edição da Operação Domus

O conjunto habitacional Rosalina, localizado no bairro Passaré, recebeu a 19ª edição da Operação Domus na manhã desta sexta-feira, 15. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), durante a ofensiva, uma motocicleta irregular foi apreendida, uma pessoa foi detida por furto de energia e pichações de organizações criminosas foram removidas.

Os trabalhos policiais das Forças de Segurança contaram com o apoio de profissionais da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), da Enel Distribuição Ceará, da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) da Prefeitura de Fortaleza e da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

O total de 120 apartamentos e oito blocos foram vistoriados por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Diversas irregularidades foram identificadas, dentre elas, caixas de mangueiras de incêndio vazias e centrais de gás desativadas. Os responsáveis serão notificados.

Construções irregulares foram demolidas por agentes da Agefis e estabelecimentos comerciais foram fiscalizados. Ainda durante a operação, os policiais penais da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) realizaram inspeções de 14 pessoas monitoradas por tornozeleiras eletrônicas.

Operação Domus

A operação tem por finalidade detectar irregularidades relacionadas a ameaças recebidas por moradores, furto de energia, pessoas com mandado de prisão em aberto e outras situações encontradas durante a ofensiva, como construções irregulares em áreas comuns dos moradores. As ações também visam reforçar saturações preventivas e fiscalização de indivíduos monitorados por tornozeleiras eletrônicas



Em quase três meses, a Operação Domus já realizou 19 edições nos residenciais Alameda das Palmeiras, Cidades Jardim I e II, Alameda das Palmeiras II e Vila do Mar III, em Fortaleza. Além do Residencial Orgulho do Ceará II, em Pacatuba e do Residencial Nova Caiçara, em Sobral.

