Vetmóvel fará atendimento gratuito a cachorros e gatos no Demócrtito Rocha; veja os serviços

A partir desta segunda-feira, 18, a Praça Marupiara, no Demócrito Rocha, em Fortaleza, receberá o Vetmóvel, que presta atendimento veterinário gratuito para cães e gatos. São 40 atendimentos por dia, com distribuição de fichas pela manhã e à tarde. As castrações precisam ser agendadas pelo 156. O VetMóvel oferece os serviços de castração, consultas clínicas, vacinação antirrábica, exames de triagem para calazar e exames de hemograma. Atuam no VetMóvel médicos veterinários, clínicos gerais, cirurgiões e anestesista.

De acordo com a Prefeitura, neste ano foram 39 mil atendimentos pelo veículo. Desde 2018, quando foi criado, o Vetmóvel realizou 156 mil atividades.

Veja quais serviços são ofertados e como acontecem:

-O agendamento para castrações de animais é realizado exclusivamente pelo telefone 156

-As primeiras 20 fichas são distribuídas às 8h; e as outras 20 são entregues ao meio-dia

-A vacinação antirrábica e os testes para diagnósticos de Calazar ocorrem todos os dias

Para castração: para a esterilização, os tutores devem chegar ao Vetmóvel no horário de início da distribuição das fichas (8h e meio-dia); a tolerância é de apenas uma hora; e os animais devem estar banhados, sem carrapatos e em jejum hídrico e sólido

