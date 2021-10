Moradores impedem derrubada de árvores no Parque Manibura, em Fortaleza

Na manhã deste sábado, 16, um grupo de moradores impediu que homens com serras elétricas derrubassem cinco árvores de cajueiro na avenida Hermínio de Castro, no bairro Parque Manibura, em Fortaleza.

Em vídeos compartilhados na internet, o vereador da Capital Gabriel Aguiar (Psol) informou que o corte foi autorizado pela Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor), atendendo pedido de um empresário local. Porém, após pressão da população, ainda de acordo com o vereador, a autorização teria sido suspensa. "Conseguimos suspender essa derrubada por 15 dias”, afirmou.

Ainda conforme Gabriel, as cinco árvores de cajueiro, que devem ter mais de cem anos, seriam derrubadas porque estariam rachando o muro e a calçada. “O muro poderia ser afastado um metro ou um metro e meio em pequenas regiões. (Mas) Estão preferindo o muro do que as árvores que estavam aqui muito antes. O empreendedor conseguiu autorização da Urbfor e nós estamos agora questionando esse ataque, essa agressão ao meio ambiente com a morte de cinco árvores”, completou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O POVO entrou em contato no início da tarde deste sábado com a Urbfor e com a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), questionando a veracidade das informações compartilhadas pelo parlamentar. Também foram questionadas quais alegações convenceram o Poder Público a optar pelas derrubadas, se outras alternativas para evitar o corte foram pensadas e por que não foram acatadas.

Até a publicação desta matéria não houve nenhum retorno.

Tags