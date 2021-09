Em live, Sarto assina termos de permissão para ambulantes da Beira Mar

Na tarde desta quinta-feira, 16, o Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), fez uma transmissão ao vivo por meio de suas redes sociais para assinar novos termos de permissão para ambulantes que atuam na avenida Beira Mar. As obras no local devem ser entregues até o final do ano, oferecendo 62 quiosques e 707 boxes fixos e padronizados, destinados ao comércio de produtos artesanais e regionais do Estado.

“Para quem acompanha a vida na Beira Mar, são para além de 1.400 iniciativas empreendedoras no local. Só no polo de artesanato, a conhecida feirinha, contava com 662 boxes, e passará [após a obra] a ter 707 boxes. Um diferencial para quem vai trabalhar de manhã, de tarde e de noite”, pontuou o prefeito na live.

Três ambulantes estiveram presentes no Anfiteatro do Paço Municipal como representantes dos profissionais da feirinha, assinando, juntamente com o prefeito, os termos de permissão. Além deles, o Secretário da Regional 1, Rennys Frota, também assinou como testemunha.

A obra faz parte do projeto de revitalização da Beira Mar de Fortaleza, que estava prevista para ser entregue em junho, mas teve o cronograma adiado para o fim do segundo semestre. Enquanto o trabalho não é concluído, os permissionários da feirinha estão trabalhando no Polo de Artesanato, no bairro Meireles.

