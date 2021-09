"Chaplin cearense" conscientiza sobre prevenção ao suicídio no metrô de Fortaleza; veja vídeo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mesmo sem dizer uma palavra, o artista Apolinário Alves descontraiu passageiros do metrô de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 15. Vestido como o personagem Carlitos, do ator e diretor britânico Charles Chaplin, e com movimentos exagerados, ele distribuiu animais de bexiga feitos na hora. O “Chaplin cearense”, como se identifica, foi motivo de sorrisos para quem conseguia dar uma pausa na rotina para assistir à performance.

A mensagem principal era levada escrita na maleta do personagem para todas as estações e trens que visitou durante a manhã: a importância da valorização da vida. Para além do humor, a conscientização sobre a prevenção ao suicídio era tema de ação alusiva ao Setembro Amarelo realizada pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) Fortaleza, em parceria com o Metrofor. Foram entregues centenas de cartas amarelas para os passageiros.

“As cartas têm mensagens de autoestima para as pessoas. Muitas relataram que estavam precisando receber essa mensagem. E a gente fala sobre essa questão da ansiedade e depressão, que são os principais fatores de risco que desencadeiam o suicídio”, explica Marília Bessa, enfermeira do Sesc.

As cartas amarelas também traziam o telefone 188, do Centro de Valorização da Vida (CVV), que atende de forma gratuita pessoas que precisam conversar sobre os sofrimentos psíquicos e ideações suicidas.

Fortaleza, Ce, BR - 15.09.21 Campanha Setembro Amarelo - Em parceria com o Metrofor, a equipe do Sesc Fortaleza realiza uma intervenção com o artista Apolinário Alves conhecido como CHaplin cearense. (Fco Fontenele/O POVO) (Foto: FCO FONTENELE)



Sabrina Gonzaga, 26, utiliza o metrô todos os dias para ir ao trabalho. Hoje, a mensagem que recebeu em uma das cartinhas mudou o semblante da jovem. “Eu achei que foi pra mim, era o que eu estava precisando. Porque neste momento que a gente está vivendo, ninguém sabe o que a gente está passando”, disse a nutricionista.

Ela também gravou vídeos da performance do "Chaplin cearense", que sentou na cadeira de frente para a que ela estava e fez uma flor de balões para presenteá-la. “Deveriam fazer [esse tipo de ações] mais vezes, com personagens assim, que não falam nada, mas que dizem muita coisa.”

A ida para o trabalho da técnica de enfermagem Kélvia Lopes Brito, 45, também foi transformada pela cartinha amarela que recebeu e pela performance do artista. “Muita gente se esconde por trás do medo de falar que está com depressão. Hoje em dia, a gente vê muitos jovens se suicidando”, lamentou a passageira. Para ela, momentos como esse podem despertar a curiosidade das pessoas para conversar com pessoas próximas sobre o tema.

LEIA MAIS | A pandemia e a prevenção dos suicídios



Depois de passar por diversas estações e finalmente chegar ao destino final, na estação da praça José de Alencar, a reportagem tentou conversar com Apolinário para saber mais sobre o seu trabalho. No entanto, o artista foi fiel à performance e continuou em silêncio. Em vez disso, pegou a maleta do chão e retirou um pequeno panfleto que o apresentava e falava sobre sua motivação: “Fazer da subjetividade do sorriso força transformadora da realidade adversa que vivemos”.

Ação vai até dia 18 de setembro

O humor de Carlitos ainda poderá ser presenciado pelos passageiros das linhas de metrô de Fortaleza durante esta quinta-feira, 16, nos trens e nas mesmas estações visitadas nesta quarta, 15: José de Alencar, Parangaba, Papicu e Conjunto Esperança.

A entrega de panfletos, das mensagens inspiradoras e a performance do artista também serão levados ao Shopping Riomar Fortaleza, nos dias 16 e 18 de setembro, na fila da vacinação contra a Covid-19 que acontece no local.



Tags