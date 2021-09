Cria Juventude: Prefeitura de Fortaleza lança edital de economia criativa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O prefeito José Sarto (PDT) anunciou, por meio de transmissão ao vivo em redes sociais, na tarde desta quarta-feira, 14, o lançamento do edital do Programa Cria Juventude. Com o objetivo de fomentar a economia criativa da juventude de Fortaleza, a iniciativa irá selecionar 25 projetos. As inscrições podem ser feitas por meio do portal de Seleções da Juventude, no período de 16 de setembro a 1º de outubro.

O edital é voltado para contemplação de projetos de pessoas de 18 a 29 anos, com propostas de impacto social em territórios de vulnerabilidade na Cidade, segundo o prefeito. Podem participar jovens residentes de Fortaleza, de forma individual ou coletiva; e organizações de juventude comprovadamente residentes e atuantes na capital. A faixa etária poderá ainda ser ampliada até os 35 anos em casos de pessoas com deficiência.

Cada projeto receberá o incentivo de R$ 7.300. Ao todo o programa deve investir cerca de R$ 224 mil. Os selecionados passam ainda por um período de incubação e mentoria junto à Federação das Empresas Juniores do Estado do Ceará (Fejece), com duração de nove semanas.

De acordo com a prefeitura, as propostas deverão abranger, no mínimo, uma das seguintes áreas de atuação: acessibilidade, mobilidade, meio ambiente, sustentabilidade, segurança, ocupação, atividades de formação, mobiliário urbano, intervenções urbanas, ciência, tecnologia, esportes, infância, alimentação, saúde, inclusão social, arte, cultura, patrimônio cultural material e imaterial, dentre outras, desde que sempre em diálogo com as áreas da economia criativa.

