Associação beneficente realiza ação social com famílias em situação de rua

Em alusão ao Dia Nacional do Educador Social, celebrado no dia 19 de setembro, a Associação Beneficente O Pequeno Nazareno (OPN) realizará ações sociais para crianças, jovens e famílias em situação de rua nos bairros Mucuripe e Vicente Pinzon, nesta quinta-feira, 16 e na sexta-feira, 17.

No primeiro dia, a equipe da OPN realizará atividades lúdicas de contação de história, oficina de pintura e jogos pedagógicos para crianças e adolescentes em situação de rua. A ação acontece no entorno do Parque Bisão, no Mucuripe, das 15 às 17 horas.

Já na sexta-feira, 17, das 15 às 20 horas, os moradores da Ocupação Rita Germana, no Vicente Pinzon, receberão ações para crianças e adolescentes com atividades lúdicas, jogos educativos, oficina de pinturas e torneio com jogos de tabuleiro.

Além da assistência infantil, a OPN ainda oferecerá atividades de autocuidado, com equipe psicossocial do Projeto Abrace para mães moradoras da ocupação, culminando com cineclube e distribuição de pipocas.



O projeto é uma realização da OPN, com apoio da Petrobras, e tem como objetivo a promoção, proteção e defesa de crianças e adolescentes em situação de rua, vítimas do trabalho infantil e da exploração sexual, das comunidades situadas em bairros de Fortaleza.

A Associação O Pequeno Nazareno, fundada em 1993, pelo alemão Bernd Josef Rosemeyer, possui uma plataforma multidisciplinar de atendimento nas áreas da Educação, Assistência Social e Direitos Humanos responsável por atender mais de mil crianças, adolescentes em situação de rua e suas famílias por ano.

Serviço

O Pequeno Nazareno - Atividades Dia Nacional do Educador Social

Onde: Entorno do Parque Bisão - Mucuripe e Ocupação Rita Germana - Vicente Pinzon

Quando: 16 de setembro (quinta-feira) – 15h às 17h | 17 de setembro (sexta-feira) - 15h às 20h

Mais informações: Manoel Torquato, Coordenador de Projetos da Associação O Pequeno Nazareno. Telefone: (85) 98828.2288

