Centro de Referência LBGT Janaína Dutra retoma ações presenciais esta semana

Nesta semana, os grupos de apoio e estudos realizados no Centro de Centro de Referência LGBT Janaína Dutra retomaram suas atividades presenciais. O encontro do Grupo de Apoio e Convivência para Travestis e Transexuais, nessa terça-feira, 14, que contou com a mediação da psicóloga Lutiana Melo, foi a primeira atividade após o período de isolamento social rígido.

Os encontros estão sendo retomados de forma gradativa, seguindo as medidas de segurança sanitária. Dentre as atividades que retomam o formato presencial, está o Grupo de Estudos LGBT, que terá seu primeiro encontro no próximo dia 28 de setembro.

Os grupos de apoio e de estudos são abertos e gratuitos. Além disso, eles contam com a mediação de profissionais da psicologia e de outras áreas voltadas à promoção da cidadania LGBT. Poderão participar até 20 pessoas por sessão em pátio aberto, com público sentado, cumprindo o distanciamento mínimo de 1,5 metro, com o uso obrigatório de máscaras e a assepsia das mãos com álcool em gel.

Para o coordenador do Centro de Referência, Tel Cândido, o retorno dos grupos significa ofertar novamente um espaço de encontro, diálogo e fortalecimento entre pares. Segundo ele, a pandemia de Covid-19 tem atingido frontalmente a população LGBT, já historicamente vulnerabilizada pelo estigma e pela discriminação.

Além dos grupos, o Centro também receberá as sessões de cine-debate do projeto CineTrans, realizado pelo Coletivo Transpassando, com apoio da Coordenadoria Especial de Políticas de Juventude de Fortaleza, através do Programa Bolsa Jovem.

As atividades são iniciativas do Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, vinculado à Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, vinculada à Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).

Grupos de apoio e estudos do Centro de Referência LGBT



Grupo de Apoio e Convivência para Travestis e Transexuais

Datas: 05/10, 19/10, 02/11, 16/11 e 07/12

Horário: 18 horas

Local: Biblioteca Dolor Barreira (Av. da Universidade, 2572 – Benfica)

Informações: (85) 3452.2047

Grupo de Estudos LGBT

Datas: 28/9, 26/10, 30/11 e 21/12

Horário: 18 horas

Local: Biblioteca Dolor Barreira (Av. da Universidade, 2572 – Benfica)

Informações: (85) 3452.2047

CineTrans

Data: 17/09

Horário: 14h30min

Local: Centro de Referência LGBT Janaína Dutra (Rua Guilherme Rocha, 1469 – Jacarecanga)

Informações: @cinetranspassando



