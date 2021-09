Seminário virtual discute sobre as raízes da intolerância no Brasil

O Centro Dragão do Mar traz uma programação cultural diária em formato presencial e virtual. Nesta semana, por exemplo, haverá a estreia do filme “Los Lobos”, na sala física do Cinema do Dragão.

O longa-metragem, dirigido por Samuel Kishi Leopo, acompanha dois irmãos que migram do México para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Max, de 8, e Leo, de 5, sempre são deixados sozinhos enquanto a mãe trabalha.

Quando ficam em casa sem supervisão de um adulto, eles criam um universo imaginário na expectativa de que um dia visitarão a Disney. No elenco, estão Martha Reyes Arias, Maximiliano Najar Marquez, Leonardo Najar Marquez, Cici Lau e Johnson T. Lau.

Também haverá exibições únicas das obras “O Som Ao Redor”, de Kleber Mendonça Filho, e “Mulholland Drive”, de David Lynch, em comemoração aos oito anos do Cinema do Dragão.

Para o público infantil, haverá a transmissão do espetáculo “Festa do Boi Vidança", com Companhia Vidança, no domingo, 19. O grupo artístico faz uma releitura dos festejos do Bumba Meu Boi e de outras manifestações da cultura popular brasileira.

Programação da semana

quarta-feira, 15

- Inscrições do curso “De-Curadoria”

Onde: no site do Dragão do Mar

quinta-feira, 16

- Estreia do filme “Los Lobos”

Onde: na sala física do Cinema do Dragão

- Estreias dos filmes “A Pequena Guerreira” e “O Falsificador”

Onde: na plataforma do Cinema Virtual

sexta-feira, 17

18 horas - Websérie "Ligações Perdidas: Releituras do Acervo MAC Dragão"

Onde: no IGTV do MAC Dragão (@macdragao)

sábado, 18

20 horas - Retrospectiva Cinema do Dragão 8 anos: “O Som ao Redor”

Onde: na sala física do Cinema do Dragão

domingo, 19

17 horas - “Festa do Boi Vidança", com Companhia Vidança

Onde: no canal do YouTube do Dragão do Mar

20 horas - Retrospectiva Cinema do Dragão 8 anos: “Mulholland Drive”

Onde: na sala do Cinema do Dragão



