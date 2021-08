Polícia conclui inquérito sobre latrocínio em shopping e indicia cinco pessoas

O crime ocorreu no último dia 20 de agosto. Uma funcionária do shopping morreu no latrocínio

Cinco pessoas foram indiciadas pelo latrocínio ocorrido no último dia 20 de agosto na joalheria Tânia Joias, no shopping Iguatemi, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o caso nesta terça-feira, 31, e o remeteu à Justiça.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estava à frente das investigações do caso. Na ocasião, cinco suspeitos de envolvimento no crime foram indiciados; dois por latrocínio e os outros três por tentativa de roubo qualificado e associação criminosa.



Em relação ao envio do inquérito por parte da Polícia Civil do Ceará para a Justiça Estadual, o Shopping Iguatemi Fortaleza informa, em nota, que acompanha a apuração do episódio e somente irá se pronunciar após a conclusão final dos laudos e das investigações.

