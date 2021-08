Mulher é assassinada em roubo a loja de shopping em Fortaleza

Uma mulher foi baleada e morta dentro de uma loja do shopping Iguatemi, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira, 20. A funcionária da joalheria Tânia Joias foi atingida por volta das 19h40min. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), trata-se de um latrocínio – roubo seguido de morte.

Segundo informou a pasta, por meio de nota, dois homens armados entraram no estabelecimento e renderam as funcionárias da loja. Criminosos trocaram tiros com segurança do local e a vendedora foi baleada. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) realizam diligências nos arredores do shopping, localizado no bairro Edson Queiroz, na tentativa de localizar e prender o autor do crime.

Agentes da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), Polícia Civil e Polícia Militar permanecem no shopping por volta das 23 horas. As equipes investigam as circunstâncias do assassinato. O POVO contou pelo menos 11 viaturas na entrada principal do estabelecimento. Seguranças isolaram a área do crime e restringiram o acesso em alguns pontos do empreendimento.

Em nota, a assessoria de imprensa do shopping lamenta o ocorrido e diz que a mulher foi atendida inicialmente por uma equipe de primeiros socorros do próprio estabelecimento, mas não resistiu e faleceu. "O shopping lamenta o fato e realizará todos os esforços para apurar as circunstâncias do ocorrido o mais rápido possível. Em respeito à vítima, o Iguatemi Fortaleza informa que encerrou suas operações mais cedo", diz trecho do comunicado enviado à imprensa.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram seguranças correndo em direção ao local onde a vítima foi atingida por disparo, além de correria entre as demais pessoas.

Segundo fonte ouvida pelo O POVO, que presenciou os primeiros socorros à vítima, equipes médicas realizaram procedimentos de reanimação e intubação, mas sem sucesso. "O socorrista e uma técnica do próprio Iguatemi foram os primeiros a chegarem ao local. Tinha um médico lá também, que parou e prestou atendimento. Depois chegaram duas ambulâncias do Samu, uma básica e uma UTI. Foi tentado a reanimação e a intubação. Tudo que deu para fazer, foi feito, mas infelizmente ela não resistiu", relata.

Veja a nota do Iguatemi Shopping na íntegra

"O Iguatemi Fortaleza informa que foi registrada uma ocorrência no início da noite desta sexta-feira (20), no interior de uma loja. Houve disparos de arma de fogo que atingiram uma funcionária da loja, que foi atendida pela equipe de primeiros socorros do shopping, mas, infelizmente, não resistiu e faleceu.

O shopping lamenta o fato e realizará todos os esforços para apurar as circunstâncias do ocorrido o mais rápido possível. Em respeito à vítima, o Iguatemi Fortaleza informa que encerrou suas operações mais cedo.

A Polícia Civil já está no local para realizar as investigações sobre o caso".

Com informações do repórter Leonardo Maia

Atualizada às 23h15min

Erramos: uma das versões da matéria, mantida no ar por alguns instantes, chegou a informar a versão de feminicídio, com base em uma testemunha que transmitiu a informação equivocada e foi erroneamente aqui reproduzida.

