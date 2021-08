Jovem joga celular pelo portão para não ser assaltada e suspeitos fogem após confronto com o namorado

O FutCast desta semana repercute os desempenhos de Ceará e Fortaleza na 17ª rodada do Brasileirão e já projeta o confronto do Tricolor do Pici diante do São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Entre os temas abordados, o favoritismo do Leão no duelo contra os paulistas, a problemática dos pênaltis no Pici, a retomada de Vina diante do Flamengo e as escolhas de Guto Ferreira e Juan Pablo Vojvoda.

Com apresentação de Lucas Mota e comentários de Thiago Minhoca, Gerson Barbosa e Afonso Ribeiro, o grupo analisa os principais episódios do futebol cearense no FutCast.

Veja abaixo o episódio 171 completo:

